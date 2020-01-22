Житель Минщины повредил автомобиль стоматологической компании из-за некачественных пломб

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Заявитель сообщил в милицию, что неизвестный повредил три колеса в машине, принадлежащей юридическому лицу.

По данным ГУВД Мингорисполкома, фигурантом оказался 42-летний житель Минской области. Он рассказал оперативникам, что недавно воспользовался платными стоматологическими услугами медицинского центра, а всего через пару дней зубные пломбы пришли в негодность.

Мужчина решил отомстить и повредил три колеса автомобиля, принадлежащего стоматологической компании.
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Тэги: стоматология повреждение автомобиля Город: Минск

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