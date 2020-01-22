Ученые разработали новое лекарство от гриппа на основе бананов

Исследователи из Мичиганского университета вдохновились обычными бананами, когда разрабатывали и испытывали новый способ борьбы с гриппом.

Оказалось, что специально разработанное соединение на основе белка, который содержится в бананах, значительно увеличило выживаемость мышей с гриппом, сообщает mindbodygreen.com .

Дэвид Марковиц, доктор медицинских наук, профессор внутренних болезней в отделении инфекционных заболеваний из Мичиганского университета и один из авторов исследования, в течение многих лет работал с командой сотрудников над противовирусными растворами против гриппа, основанными на свойствах бананов.

Белок, названный H84T, основан на банановом лектине, но разработан в лаборатории. Он блокирует способность вируса гриппа сливаться со структурами, называемыми эндосомами в клетке человека, что является ключевым шагом в инфекции.