Срок содержания журналиста Чуденцова под стражей продлен на месяц

Срок содержания журналиста Владимира Чуденцова под стражей продлен на месяц, сообщил БелаПАН его адвокат Александр Галиев.

Владелец и главный редактор новостного сайта by24.org Владимир Чуденцов был задержан вечером 21 ноября прошлого года в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе во время таможенного контроля. В личных вещах Чуденцова было найдено 0,87 грамма марихуаны. В тот же день во время обыска дома у журналиста якобы также был обнаружен пакет с марихуаной. Чуденцов утверждает, что наркотики ему подбросили.

Галиев посетил подзащитного 22 января . «У него все нормально, его позиция прежняя: отказ от дачи показаний», — сказал адвокат.

Адвокат также сообщил, что о возбуждении второго уголовного дела его и Чуденцова официально до сих пор не проинформировали: «Чуденцова на этот предмет не опрашивали, с постановлением о возбуждении дела нас не знакомили. Мы знаем только то, что и все, кто читал пресс-релиз Следственного комитета».

Позднее, 10 января, СК сообщил о возбуждении в отношении Чуденцова уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего. УСК по Минску провел проверку «по размещенному 30 ноября прошлого года на сайте nn.by сообщению по факту совершения Владимиром Чуденцовым в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

«Кроме этого, к уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Владимира Чуденцова по иному факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, производство по которой возобновлено в декабре прошлого года Генеральной прокуратурой», — отметил СК.

«Также следователями проверяются мотивы трудоустройства Владимира Чуденцова в 2006 году машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов страны для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних», — говорилось в сообщении Следственного комитета.