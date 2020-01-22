Зеленский предложил взять в ЕС Украину вместо Британии

Когда одна страна сделала exit, другая может сделать enter, заявил президент Украины во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины — просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз», — сказал президент.

Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера.

Выступая на форуме Зеленский также назвал Украину «недоинвестированной и недолюбленной».