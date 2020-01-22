Под Гомелем прошла акция памяти Героя Украины Михаила Жизневского

На кладбище в Гомельском районе прошла акция памяти по случаю шестой годовщины гибели Героя Украины Михаила Жизневского.

25-летний Жизневский погиб 22 января 2014 года на Майдане в Киеве во время протестов против президента страны Виктора Януковича.

На акции, которую организовал представитель гомельской общественности Владимир Кацора, у могилы Жизневского собрались демократические активисты региона. Из Минска также прибыли активисты и священники Белорусской автокефальной православной церкви. Присутствовавшие под бело-красно-белыми и украинскими флагами провели молебен, после которого прозвучали речи.

Кацора подчеркнул, что власть сегодня не за Беларусь, а за свое государство. «Мы же боремся за Беларусь. И эта борьба невозможна без борьбы за наш язык, нашу историю, культуру», — отметил он.

За акцией следили неизвестные в автомобиле марки «Джили».