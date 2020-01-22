Отец 22-летней лесбиянки из Грозного колол ей транквилизаторы

Чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с требованием завести уголовное дело на своих родителей, их знакомого и врачей Клиники пограничных состояний имени Боева, где ее силой удерживали.

По ее словам, в конце 2018 года отец по крайней мере шесть раз насильно вкалывал ей транквилизаторы, обещая обращаться с ней как с животным. Несколько раз знакомый отца бил ее палкой в солнечное сплетение и одновременно читал Коран. «Мать с отцом спокойно наблюдали за процессом. Даже когда я звала на помощь и просила их прекратить, они ничего не предприняли», — рассказала Лорсанова, передает «Настоящее время» .

В правительстве Чечни сочли «целебным» чтение Корана для девушки. «Выражаться можно как угодно, но чтение Корана в определенной обстановке, ситуации, с определенными беседами действительно входит в терапию традиционной исламской медицины», — сказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Российская ЛГБТ-сеть помогла ей уехать из России. Из-за помощи Лорсановой неизвестные ворвались в квартиру одного из волонтеров и агрессивно допрашивали его: они искали девушку и координатора программы, угрожали физической расправой и убийством.