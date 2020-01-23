Трамп первым из американских президентов посетит ежегодный митинг против абортов

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Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в марше против абортов, который пройдет 24 января в Вашингтоне.

Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм написала в Twitter, что Трамп станет первым президентом США, который примет участие в этом мероприятии.

«Марш за жизнь» ежегодно собирает противников абортов. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.

Запрет абортов обсуждается в законодательных органах 16 штатов США. В четырех из них губернаторы подписали закон, признающий незаконным прерывание беременности после обнаружения сердцебиения плода.
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Тэги: аборты Марш за жизнь Персона: Дональд Трамп Стефани Гришэм Город: Вашингтон

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