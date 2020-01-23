В поселке тракторозаводцев построят три «мапидки»

В квартале улиц Клумова — Стахановской — Чеботарева — Щербакова построят группу семиэтажных жилых домов.

Источник: УКС Заводского района Минска

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в Управлении капитального строительства Заводского района Минска.

Поскольку послевоенные двухэтажки находятся не в лучшем состоянии, а капитальный ремонт такого жилья экономически не эффективен, то снос и новое строительство были предложены как один из вариантов трансформации жилой застройки. В итоге в 2017 году в границах ул. Клумова — Чеботарева — Стахановской — Щербакова снесли 11 двухэтажек. Территорию подготовили под застройку. В 2018-м выбран генпроектировщик, им стала компания «ТиволиПарк».

«На указанной территории предусматривается построить три жилых дома в конструкциях ОАО "МАПИД", — рассказал директор УКС Игнат Носко. — Все здания будут семиэтажными, два — четырехподъездные, третье — одноподъездное. Длинные дома расположатся на монолитном стилобате, под которыми предусмотрена открытая парковка в наземном уровне. Данный стилобат дополнительно служит террасой для отдыха жильцов дома. По проекту отопление и горячее водоснабжение зданий обеспечат за счет электроэнергии».

Фасады новых домов оформят в стиле застройки Партизанского проспекта сталинского периода. На зданиях будут соответствующие элементы декора: межэтажные и цокольные карнизы, пилястры, молдинги, оконные сандрики и наличники.

Известно, что данное жилье предназначается для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Старт строительства планируется во 2-м квартале 2020 года.