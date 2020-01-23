Украина намерена пересмотреть Минские соглашения

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе, заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.

«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <...> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил он в комментарии NV.ua .

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

Установление режима полной тишины;

Вывод всех НВФ с территории Украины;

Установление украинского контроля над восточной границей;

Проведение выборов.

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», — заключил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, по итогам нормандского саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не являются «окаменевшим документом», для реализации необходима «гибкость».