Из-за сильного ветра нарушалось электроснабжение 239 населенных пунктов

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси из-за сильного ветра периодически нарушалось электроснабжение 239 населенных пунктов, 26 сельскохозяйственных зданий и 1118 трансформаторных подстанций.

Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. На утро 23 января остаются без электроснабжения 11 населенных пунктов, одно сельскохозяйственное здание и 32 трансформаторные подстанции в Витебской и Могилевской областях, уточнили в пресс-службе МЧС.

Из-за порывов ветра до 21 м/с повреждены кровли здания молочно-товарной фермы предприятия «Езерский» в деревне Долгая Чериковского района Могилевской области и здания гаража на территории ОАО «Щорсы» в деревне Казенные Лычицы Новогрудского района Гродненской области.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

Тем временем Белгидромет вновь объявил штормовое предупреждение на сегодня из-за сильного ветра. Днем 23 января по востоку страны сохранится ветер порывами до 15—20 м/с.