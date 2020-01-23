Оскорбившая белорусский язык айтишница Ольга Малкина больше не работает в EPAM

Малкину также могут привлечь к административной ответственности.

Представители EPAM, где Ольга трудилась прошлый год, подтвердили изданию dev.by , что она больше не работает в компании.

В конце 2019 года девушка написала в Facebook, что знает «четыре языка, кроме языка программирования»:

«Естественно, у******* белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Учите свой б**** язык сами», — написала она.

«Украина и Белоруссия уже вырастила поколение отборных безголовых фашистов! Обе страны стали позором и посмешищем. Потому и говорю: Мне стыдно, что 50/50 украинка/белоруска», — продолжила она в комментариях.

После этого несколько пользователей соцсети написали заявления в милицию с просьбой привлечь ее к ответственности за оскорбление белорусского языка (ст. 9.22 КоАП — «Нарушение законодательства о языках»). По ней девушке грозит штраф от 4 до 10 базовых величин (от 108 до 270 рублей).