Ученые обнаружили в тающих льдах почти 30 неизвестных науке вирусов

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Группа ученых из США и Китая во время исследований в Тибете пять лет назад обнаружила в образцах льда возрастом не менее 15 тысяч лет неизвестные науке вирусы.

Недавно исследователи опубликовали статью о проделанной работе, сообщает ресурс futurism.com.

Исследователи извлекли несколько ледяных кернов, предварительно прорубив скважину в 50 метров в древнем леднике. После анализа выяснилось: проба содержит 33 группы вирусов, 28 из которых науке пока неизвестны. Специалисты опасаются, что изменение климата на планете может высвободить эти вирусы в окружающую среду и, потенциально, навредить человеку и другим живым организмам.

Исследователи планируют продолжить работу и проанализировать срезы других ледников для поиска иных вирусных групп.
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Тэги: вирус ледник Тибет ученые

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