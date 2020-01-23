Под Минском строят крупное кладбище «Лесное»

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Территория некрополя (первая очередь) простирается на 34,69 га за МКАД слева от автомагистрали Минск — Могилев.

Заказчиком по строительству выступает ГП «Гордорстрой», генподрядчик — ОАО «Минскводстрой», передает minsknews.by.

К подготовительным работам приступили в декабре 2019 года. Согласно проекту, у главного входа построят разворотное кольцо со стоянкой для автобусов, площадки посадки-высадки пассажиров и автостоянку на 345 мест. В центральной части некрополя обустроят аллею с площадкой культового объекта и стеной с памятным знаком. Участки для погребений в землю, а также в колумбарии рассчитаны на 42 тыс. захоронений в течение не менее 5 лет.

По документам на весь комплекс работ отводится 19 месяцев. Однако в ГП «Гордорстрой» намерены подготовить все необходимое, чтобы начать осуществлять захоронения на кладбище «Лесное», предположительно во втором квартале текущего года.
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Тэги: Гордорстрой кладбище Город: Минск

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