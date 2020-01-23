Пациентка Минской инфекционной больницы обследуется на наличие коронавируса нового типа

В Минскую инфекционную больницу 22 января была госпитализирована пациентка с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Женщина поступила с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5 градусов, кашлем. Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция, отметили в Минздраве.

«Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из поездки в Шанхай. На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов», — подчеркнула пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.

Утром 23 января в больнице был проведен консилиум с участием известных врачей. «Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — отметила Бородун.

Минздрав усилил профилактические мероприятия по недопущению распространения нового коронавируса. В первую очередь, речь идет о профилактике заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки. В национальном аэропорту Минск организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В начале января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней.

22 января количество жертв коронавируса в Китае достигло 17 человек. Об этом сообщает газета Global Times.

В ночь на 23 января число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 550 человек.

Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах Китая. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Известно, что инфекция передается от человека к человеку. Среди симптомов — жар, кашель и затрудненное дыхание. Поскольку эти симптомы похожи на многие другие респираторные заболевания, необходим дополнительный скрининг.