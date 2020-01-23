Гродненский наркоконтроль раскрыл преступную схему по изготовлению поддельных рецептурных бланков

Под подозрением местные жители — 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый, которые по фиктивным формулярам получали в аптеках сильнодействующие препараты.

Источник: МВД

По информации пресс-службы МВД, незаконную деятельность граждане развернули весной прошлого года. На съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже — и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. В чистых экземплярах бланка женщина собственноручно «назначала» себе конкретное лекарство и «заверяла» рецепт липовой печатью.

В аптеке пара покупала такие таблетки, как зопиклон, димедрол или сомнол, которые предназначались для употребления вместе с наркотиками и усиливали эффект их действия. Кроме этого, часть препаратов продавалась по завышенным ценам наркозависимым людям.

Всего в аптеках города оперативники выявили 16 поддельных рецептов. Дома у женщины были обнаружены аналогичные бланки рецептов.