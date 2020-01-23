Около сотни работ супрематиста Лазаря Хидекеля привезут из Нью-Йорка в Минск

В феврале 2020 года исполняется 100 лет с момента основания всемирно известного художественного объединения УНОВИС, созданного в Витебске по инициативе Казимира Малевича.

В преддверии этой знаменательной даты в Беларуси стартовал масштабный проект #UNOVIS100, который реализуется Центром белорусско-еврейского культурного наследия совместно с Музеем истории Витебского народного художественного училища и компанией А1.

Главным событием станет первая в истории Беларуси выставка Лазаря Хидекеля, которая откроется в Национальном художественном музее 15 февраля и будет работать до 15 апреля.

«Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» — первая в Беларуси персональная выставка первого в мире супрематического архитектора, художника, новатора и яркого представителя авангарда.

Благодаря поддержке А1 специально для выставки в Минск из Нью-Йорка будут доставлены около 100 оригинальных работ и документы УНОВИСа из архива семьи Хидекелей.

Документы и работы для выставки в Минске предоставила семья Лазаря Хидекеля: его сын — архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой — доктором искусствоведения Региной Хидекель, а также их сыном — архитектором Романом Хидекелем. Все они приедут на открытие из Нью-Йорка.

«Наследие уновисцев разбросано по разным странам мира. Любой музей или частный коллекционер гордится своими экспонатами, под которыми стоят имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других художников «витебского ренессанса». Лазарь Хидекель, безусловно, один из них, и возвращение его работ на родину, где 100 лет назад он начал разрабатывать свои новаторские проекты городов над водой и космических поселений — историческое событие», — подчеркнул генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

В рамках проекта #UNOVIS100 документальный фильм «УНОВИС» будет бесплатно доступен на видеосервисе VOKA до конца юбилейного года — с 23 января по 31 декабря. Картина режиссера Евгения Сетько рассказывает о том, почему первая в мире школа супрематизма возникла именно в Витебске, в чем проявилось ее влияние на современную культуру и искусство и как это прославляет Беларусь во всем мире.

Посмотреть ее можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.