Доярка из ревности вылила на коллегу ведро кипятка в Городокском районе

В лаборатории одной из ферм 31-летняя женщина увидела, как ее кавалер общается с более молодой дояркой. Она схватила ведро с водой и подошла к парочке.

По информации областного УВД, ведро с водой женщина вылила на 25-летнюю соперницу. Как оказалось, это был кипяток. Пострадавшая получила серьезные ожоги плеч и рук. На больничном она провела больше месяца.

Возбуждено уголовное дело за непреднамеренное причинение менее тяжких телесных повреждений.