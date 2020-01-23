Доярка из ревности вылила на коллегу ведро кипятка в Городокском районе

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В лаборатории одной из ферм 31-летняя женщина увидела, как ее кавалер общается с более молодой дояркой. Она схватила ведро с водой и подошла к парочке.

По информации областного УВД, ведро с водой женщина вылила на 25-летнюю соперницу. Как оказалось, это был кипяток. Пострадавшая получила серьезные ожоги плеч и рук. На больничном она провела больше месяца.

Возбуждено уголовное дело за непреднамеренное причинение менее тяжких телесных повреждений.
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Тэги: ревность кипяток доярка Город: Городок

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