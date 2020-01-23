Украина готовит новый обмен пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры и готовятся два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Зеленский и президент РФ Владимир Путин примут участие в Международном форуме памяти Холокоста 23 января в Израиле.

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Л/ДНР состоялся в декабре. По итогам обмена из плена на свободную территорию Украины вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, тогда как сепаратистам передали 124 удерживаемых.