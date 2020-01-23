Документы по аккумуляторному заводу под Брестом ожидает общественная экоэкспертиза

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Проектная документация по аккумуляторному заводу «АйПауэр», расположенному под Брестом, передана на общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ), сообщила Группа компаний 1AK-GROUP, которой принадлежит предприятие.

Завод «АйПауэр» под Брестом. Фото: Виртуальный Брест

В сообщении отмечается, что процедура общественной экологической экспертизы проектной документации по аккумуляторному заводу проводится в соответствии с распоряжением, которое глава государства дал 6 сентября во время посещения Брестской области.

«В ходе ОЭЭ общественности, с привлечением независимых экспертов, предоставляется возможность выполнить оценку соответствия проектной документации по аккумуляторному заводу требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов», — говорится в сообщении Группы компаний 1AK-GROUP.


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При этом отмечается, что пакет документов для осуществления общественной экологической экспертизы передан одному заявителю — им стал Евгений Скрабутан, житель г. п. Зельва. Два других инициатора ОЭЭ от получения проектной документации отказались, передает БелаПАН.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Здесь планируется осуществлять производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Многие жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С начала 2018 года в Брестской области постоянно проходят акции протеста, участники которых выступают категорически против строительства аккумуляторного завода.

В июле прошлого года проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщали, что причиной отрицательного заключения стало предоставление недостоверных данных.


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В сентябре стало известно, что компания отозвала проектную документацию аккумуляторного завода с государственной экологической экспертизы «по причине необходимости всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».

Тогда же Александр Лукашенко во время посещения Бреста заявил, что он — «на стороне людей», которые обеспокоены проблемами, связанными с вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода. По словам Лукашенко, необходимо предоставить местным жителям право провести экспертизу строительства предприятия. «Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод», — подчеркнул он.
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Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод Персона: Евгений Скрабутан Город: Брест

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