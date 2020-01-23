Введение электронной визы вызвало рост интереса белорусских туристов к Индии

После того как белорусы получили возможность обращаться за электронной индийской визой, наблюдается рост числа туристов из Беларуси.

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Как сообщила посол Индии Сангита Багадур 23 января на пресс-конференции в Минске, после того, как в 2017 году стоимость индийской визы увеличилась с 40 до 100 долларов, число белорусских туристов значительно снизилось.

«Но в прошлом году, когда появилась возможность обратиться за электронной визой, число туристов опять начало расти», — сказала Багадур.

Стоимость электронной 30-дневной визы для белорусов составляет 25 долларов с июля по март и 10 долларов — с апреля по июнь. Стоимость годовой электронной визы — 40 долларов, отмечает БелаПАН .

А вот Беларусь пока не является популярным направлением для туристов из Индии.

«Но в прошлом году впервые в истории Болливуд снял фильм в Беларуси. Надеюсь, что это поможет поднять популярность и осведомленность о вашей стране среди жителей Индии, — сказала дипломат. — Так случилось с другими странами. Например, про Исландию индийцы мало что знали, а сейчас это очень популярное направление. Думаю, снятый фильм повысит и популярность Беларуси на туристической карте индийцев».