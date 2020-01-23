У Лукашенко вызывает вопросы качество белорусских школьных учебников

Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к вопросу содержания образовательных программ и качества школьных учебников. Об этом он заявил 23 января после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни — чему учить и как учить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель заметил, что не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы.

«Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, — беда, — констатировал он. — Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет — а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы».

Глава государства также призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы.