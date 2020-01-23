У Лукашенко вызывает вопросы качество белорусских школьных учебников
Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к вопросу содержания образовательных программ и качества школьных учебников. Об этом он заявил 23 января после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.
«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни — чему учить и как учить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский руководитель заметил, что не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы.
«Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, — беда, — констатировал он. — Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет — а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы».
Глава государства также призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы.
«Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование», — подчеркнул Лукашенко, сообщает