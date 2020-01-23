Северинец: молодофронтовца Шаврова обвиняют в хулиганстве за раскрашивание памятника Пушкину

Активисту зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт» Филиппу Шаврову предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса) за раскрашивание памятника Пушкину в Минске.

Филипп Шавров. Фото: t.me/mf_mensk

Об этом сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец со ссылкой на собственные источники.

«Молодофронтовца Филиппа Шаврова перевели на Володарского (следственный изолятор № 1. — БелаПАН.) и предъявляют ему часть 1 статьи 339 УК, это хулиганство — за красные руки памятника Пушкину, — сказал политик. — Идет речь о том, что его на ближайшее время оставляют под стражей. Молодофронтовцы пообещали сегодня вечером запустить сбор средств в поддержку его семьи. Я считаю, что Шавров — политзаключенный, однозначно. Это политическое дело».

В управлении Следственного комитета по Минску БелаПАН пока официально не подтвердили предъявление Шаврову обвинения, сославшись на необходимость проверки этой информации.

Фото: Минск-новости

В ночь на 17 января неизвестные разрисовали красной краской руки памятнику Пушкину, установленному в сквере возле гостиницы «Беларусь». Посольство России в «Твиттере» выразило недоумение в связи с инцидентом, отметив, что «внимательно отслеживает ситуацию с актом вандализма».

Позже председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович сообщил БелаПАН, что по подозрению в произошедшем задержан активист организации Филипп Шавров. 19 января в его квартире прошел обыск, была изъята одежда. Жену активиста вызывали на допрос в СК.

20 января официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила в телеграм-канале ведомства, что разрисовавший памятник Пушкину минчанин сам пришел в Центральное РУВД Минска. Его фамилия при этом не называлась.

«В пятницу, 17 января, в милицию Минска обратились граждане и сообщили, что неизвестный разрисовал памятник Пушкину, который расположен в сквере возле гостиницы «Беларусь», — говорилось в сообщении. — В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник. Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища».

По информации МВД, молодой человек ранее не раз нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности. «В настоящий момент с ним работают правоохранители, он задержан. Центральным РОСК (Минска) его действиям дана правовая оценка», — отмечалось в сообщении.

Официальный представитель СК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила БелаПАН, что возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). «Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия», — сказала она.