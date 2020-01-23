В Европарламенте обсудили прошедшие в Беларуси парламентские выборы, интеграцию с РФ и проблемы БелАЭС

Представители демократических сил Беларуси 23 января в Брюсселе обсудили с депутатами Европарламента прошедшие осенью 2019 года выборы в Национальное собрание, белорусско-российские отношения и строительство БелАЭС.

Об этом сообщил БелаПАН участвовавший во встрече директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог», экс-председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько.

По его словам, дискуссия в формате круглого стола была инициирована постоянным докладчиком Европарламента по Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом (Литва). Во встрече приняли участие около тридцати человек, в том числе европейские парламентарии и представители Европейской службы внешних связей (выполняет функции Министерства иностранных дел Евросоюза).

Беларусь, помимо Лебедько, представляли национальный координатор наблюдательной кампании «Право выбора» Александр Силков, выступивший с докладом о результатах парламентских выборов и перспективах развития избирательного процесса, а также член совета общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий и глава гражданской кампании «Наш дом» Ольга Карач, которые говорили о проблеме строительства БелАЭС.

Анатолий Лебедько. Фото: БелаПАН

«Я представил анализ белорусско-российских отношений, начиная с подписания союзного договора 20 лет назад и до сегодняшнего дня, — сказал Лебедько. — Говорил о том, какие сегодня есть угрозы и вызовы, какова стратегия Кремля в отношении Беларуси, какая стратегия защиты взята на вооружение Александром Лукашенко, о том, какие красные линии он провел и угрожает их перейти, если будет давление со стороны РФ, а также о том, что ждать в перспективе».

«Также я говорил о том, чего бы мы хотели от Евросоюза, Европарламента, как можно помогать Беларуси решать приоритетные вопросы. Их сегодня два: независимость Беларуси и свободные и честные выборы по стандартам ОБСЕ», — отметил собеседник.

Лебедько убежден, что практический результат встречи уже есть. В частности, по его мнению, аргументы представителей белорусских демсил помогут ЕС «выработать определенную позицию по отношению к интеграционным процессам между Беларусью и Россией, которой, как сказали на встрече представители Европейской службы внешних связей, у них пока нет». «Представители службы пригласили нас на дополнительные консультации, которые пройдут сегодня после обеда», — сообщил Лебедько.

По словам главы центра «Европейский диалог», участникам дискуссии со стороны ЕС было очень важно услышать о ситуации в Беларуси перед поездкой депутатов Европарламента в Минск в феврале.

Также Лебедько сообщил, что Пятрас Ауштравичюс еще до сегодняшней встречи обратился с депутатским запросом к руководству внешнеполитической службы Евросоюза с тем, чтобы ЕС предложил Беларуси и России организовать трехсторонние консультации, связанные с проектом «углубленной интеграции». «Опыт подобной трехсторонней работы уже есть по Украине. Главная цель — получить информацию о том, что происходит за закрытыми дверями [белорусско-российских переговоров]. Пока ответ Ауштравичюс не получил, но о своей инициативе он нам сегодня рассказал», — заявил экс-глава ОГП.