Фотофакт. Житель ЮАР уже больше двух месяцев сидит в бочке на столбе, зачем — уже не помнит

Житель ЮАР Вернон Крюгер забрался в 500-литровую винную бочку, установленную на столбе высотой в 24 метра. Он сидит в ней уже больше двух месяцев — и слезать пока не собирается.

Фото: Фейсбук

Для Крюгера это испытание духа, сообщает meduza.io со ссылкой на Sky News. В 1997 году он побил рекорд по сидению в бочке на столбе, проведя в ней 67 дней. Предыдущий рекорд составлял 54 дня.

21 января 2020 года Крюгер обновил свой же рекорд. Казалось бы, ну все, дело сделано и можно слезать, тем более дома ждут дети и жена (которая в этот раз почему-то не поддержала его планы относительно бочки…). Но мужчина нацелился на большее — он хочет провести на столбе по меньшей мере 80 дней.

По словам Крюгера, сидеть в бочке не так уж и плохо. Во-первых, у него есть мобильный телефон и, следовательно, связь с миром. Посетителей в бочку не пускают, но он может помахать и что-нибудь покричать прохожим. Во-вторых, как утверждает Крюгер, его тело адаптировалось к существованию в бочке: он спит по ночам, а по утрам делает гимнастику. В-третьих, Крюгер хорошо питается: еду ему поставляют прямиком из ресторанов. Ее кладут в ведро и поднимают к нему на тросе. В туалет он ходит примерно так же — в ведро, которое позже спускает вниз «специально обученным людям».

Крюгер шутит (а может, и не шутит), что у него были веские причины на несколько месяцев переселиться в бочку. Но он уже забыл какие. Когда придет время возвращаться на землю, его заберут из бочки на вертолете — забирался он в нее таким же способом.

Видео: Yutube-канал #SABCNews