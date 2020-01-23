Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на 20 км, которая прошла 23 января на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Бё-младший пропустил два предыдущих — немецких — этапа в связи с рождением ребенка.

В Оберхофе и Рупольдинге все личные гонки выиграл француз Мартен Фуркад. В Поклюке он стал вторым, проиграв Йоханнесу Бё 11,4 секунды.

Третье место занял еще один француз Фабьен Клод (+25,6).

Все три лидера гонки прошли четыре огневых рубежа (двадцать выстрелов) без единого промаха.

Отметим, что в первую десятку индивидуальной гонки попали биатлонисты лишь трех стран — Норвегии (четверо), Франции и Германии (по три).

Лучшим из белорусской команды стал Сергей Бочарников — 23-е место (1 промах; +3:31,8), Максим Воробей занял 28-е место (1; +3:41,4), Никита Лобастов — 57-е (3; +6:11,6), Антон Смольский — 81-е (6; +8:08,3).

24 января в Поклюке состоится женская индивидуальная гонка.