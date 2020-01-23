Оргкомитет по празднованию Дня Воли-2020 начал сбор средств на концерт в Минске
Митинг-концерт планируется провести 22 марта. Точное место и время пока не известны, члены оргкомитета планируют переговоры с Мингорисполкомом.
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Ответ от городских властей Игорь Борисов пока не получил.
Формат митинга-концерта планируется не менять по сравнению с прошлым годом. Уже идут переговоры с музыкальными группами. Также планируются дополнительные мероприятия 23 и 24 марта.
В состав оргкомитета по подготовке празднования 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики входят Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движение «За Свободу».
Оргкомитет вел переговоры с Партией БНФ, но та, отметил Борисов, пока воздержалась от участия. В подготовке мероприятия также не участвуют блогеры, организовывавшие митинги-концерты на 100-ю годовщину провозглашения БНР в Минске в 2018 году и на 101-ю годовщину БНР в Гродно.