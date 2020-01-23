Защитники Грушевского сквера встретились с Натальей Кочановой

23 января состоялась встреча жителей микрорайона Грушевка с председателем Совета Республики, бывшей главой Администрации президента Натальей Кочановой.

Накануне группа местных жителей записала открытое видеообращение к президенту страны с просьбой вмешаться в судьбу Грушевского сквера, часть которого готовят к вырубке для возведения еще одного корпуса многоэтажного жилого дома.

Защитники сквера уверены, что разрешение на строительство было получено с нарушением законодательства, а продолжение строительства нарушает их право на комфортную окружающую среду.

Как сообщают участники встречи, Кочанова обещала, что вся документация по данному строительству, а также переписка граждан с администрацией Московского района будут проверены.

«Люди с хамским отношением работать не будут», — заявила Кочанова.

Кроме того, спикер верхней палаты парламента намерена сама посетить сквер.