Защитники Грушевского сквера встретились с Натальей Кочановой

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23 января состоялась встреча жителей микрорайона Грушевка с председателем Совета Республики, бывшей главой Администрации президента Натальей Кочановой.


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Накануне группа местных жителей записала открытое видеообращение к президенту страны с просьбой вмешаться в судьбу Грушевского сквера, часть которого готовят к вырубке для возведения еще одного корпуса многоэтажного жилого дома.

Защитники сквера уверены, что разрешение на строительство было получено с нарушением законодательства, а продолжение строительства нарушает их право на комфортную окружающую среду.

Как сообщают участники встречи, Кочанова обещала, что вся документация по данному строительству, а также переписка граждан с администрацией Московского района будут проверены.

«Люди с хамским отношением работать не будут», — заявила Кочанова.

Кроме того, спикер верхней палаты парламента намерена сама посетить сквер.
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Тэги: Грушевка Грушевский сквер Персона: Наталья Кочанова Город: Минск

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