Ученые: коронавирус мог попасть в организм человека со змеиным мясом

Коронавирус 2019-nCoV мог передаться человеку от змей, выяснили ученые из Уханьского университета биоинженерии (КНР). Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology, сообщает портал doctorpiter.ru .

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Напомним, первыми жертвами вируса стали работники и посетители рынка в Ухани. Один из самых популярных товаров там — мясо змей, которое китайцы часто употребляют в пищу. Согласно исследованию Института зоологии Китайской академии наук, более 60% жителей юго-запада Китая ели змеиное мясо минимум один раз в течение двух лет.

«Змеи — китайский крайт и кобра — могут быть источником недавно обнаруженного коронавируса, который вызвал вспышку смертельного инфекционного респираторного заболевания в Китае», — говорится в работе китайских ученых.

Исследователи и раньше предполагали, что коронавирус передался человеку от животного, но не могли понять, от какого. Сначала под подозрение попал вирус, которым заражаются летучие мыши, но генетический анализ показал, что у штамма коронавируса больше всего сходства со штаммом вируса, поражающего змей.

Как писал «Доктор Питер», о коронавирусе мир узнал в декабре прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Вскоре выяснилось, что ее вызвал новый вид вируса, способный передаваться от человека к человеку. По последним данным, его выявили у более 600 человек, 17 умерли.