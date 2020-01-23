В Швейцарии отчеканили самую маленькую монету в мире — но зато золотую

Самую маленькую монету создали в Швейцарии. На ней изображен лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн с высунутым языком, говорится в сообщении на сайте монетного двора Швейцарии.

Фото: rosbalt.ru

На реверсе монеты отчеканена надпись Helvetia — символ Швейцарии, а также крест. Монета выполнена из золота, ее вес составляет 0,063 грамма.

Изображение гениального физика с высунутым языком является самой известной фотографией Эйнштейна. Она сделана 14 марта 1951 года фотографом Артуром Сассом. В этот день ученому исполнилось 72 года, по случаю чего в Принстонском университете состоялось торжество.

Снимок очень понравился Эйнштейну — впоследствии его оригинал был продан родными физика с аукциона более чем за 70 тысяч долларов.