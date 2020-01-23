Воры вернули ветерану Второй мировой угнанный автомобиль

Очень немногие истории об угнанных автомобилях имеют счастливый конец, но это не относится к американцу Керли Бунфиллу и его Cadillac Eldorado 1956 года выпуска.

После сообщения о краже 17 января 2020 года полицейское управление Сакраменто заявило, что Кадиллак был анонимно возвращен в полицейский участок, а затем передан владельцу.

Как сообщает портал zr.ru , Керли Бунфиллу 106 лет, он ветеран Второй мировой войны и трижды кавалер Пурпурного сердца. После войны Бунфилл стал работать каскадером в Голливуде, где встретил актрису Риту Хейворт. Они подружились, и, умирая в 1987 году, Хейворт завещала Бунфиллу свой синий Кадиллак. Автомобиль оказался уникальным: на дверях, багажнике и в моторном отсеке есть гравировки с именем Риты Хейворт

Друг, пришедший навестить ветерана, заметил пропажу автомобиля в пятницу, 17 января. Автомобиль обычно стоял в гараже Бунфилла с ключами в замке зажигания. За информацию о местонахождении автомобиля была предложена награда в размере 7000 долларов. К счастью, всего несколько дней спустя Эльдорадо был обнаружен возле полицейского участка.

Фото: Twitter