Воры вернули ветерану Второй мировой угнанный автомобиль
Очень немногие истории об угнанных автомобилях имеют счастливый конец, но это не относится к американцу Керли Бунфиллу и его Cadillac Eldorado 1956 года выпуска.
После сообщения о краже 17 января 2020 года полицейское управление Сакраменто заявило, что Кадиллак был анонимно возвращен в полицейский участок, а затем передан владельцу.
Как сообщает портал
Друг, пришедший навестить ветерана, заметил пропажу автомобиля в пятницу, 17 января. Автомобиль обычно стоял в гараже Бунфилла с ключами в замке зажигания. За информацию о местонахождении автомобиля была предложена награда в размере 7000 долларов. К счастью, всего несколько дней спустя Эльдорадо был обнаружен возле полицейского участка.
Фото: Twitter