Эксперты: наиболее благоприятное время для пересмотра условий закупки у РФ нефти и газа упущено

Чем дольше тянутся переговоры с Россией, тем меньше шансов, что условия закупки российской нефти и газа улучшатся. Об этом говорится в мониторинге внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр» за ноябрь-декабрь 2019 года, подготовленном Советом по международным отношениям «Минский диалог».

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«Наиболее благоприятное время для пересмотра условий закупки российских нефти и газа — ноябрь-декабрь — упущено. Чем далее тянутся переговоры, тем меньше шансов, что условия улучшатся (ради чего Беларусь и конфликтует с Россией вот уже 2 года). Очевидно также, что Беларусь не будет решать вопросы углубленной интеграции до подписания контрактов по нефти и газу», — считают авторы доклада.

Также отмечается, что первоначально фон вокруг переговоров был для Беларуси благоприятным. «Уже в сентябре стало ясно, что «Северный поток-2» не будет готов к началу 2020 года, а американские санкции и вовсе остановили достройку газопровода. Цены на газ в ЕС к ноябрю-декабрю сложились низкие — немногим выше, чем цена продаж «Газпрома» в Беларусь. То есть переговорная позиция «Газпрома» с транзитными странами на начало декабря была максимально ослаблена», — отмечается в докладе.

Эксперты акцентировали внимание, что ситуацией воспользовалась Украина, заключив контракт с Газпромом на пять лет.

«Белорусская переговорная команда не успела или не захотела воспользоваться ситуацией, хотя позиции Беларуси в споре с «Газпромом» ничем не хуже. Беларусь хоть и второй по значимости транзитер газа в ЕС, но зато второй по объемам покупатель российского газа в Европе», — напоминают эксперты.