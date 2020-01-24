В пятницу Беларусь будет штормить

В пятницу, 24 января, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и более теплая воздушная масса, поступающая с западной части Европы.

В основном будет облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (в основном в виде дождя). Утром местами гололед, в некоторых районах на дорогах гололедица. Ветер западный сильный порывистый.

Температура воздуха максимальная днем +1..+4°C:

Брест +2..+4°C;

Витебск +2..+4°C;

Гомель +1..+3°C

Гродно +2..+4°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +2..+4°C.

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют: