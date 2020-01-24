В пятницу Беларусь будет штормить
В пятницу, 24 января, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и более теплая воздушная масса, поступающая с западной части Европы.
В основном будет облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (в основном в виде дождя). Утром местами гололед, в некоторых районах на дорогах гололедица. Ветер западный сильный порывистый.
Температура воздуха максимальная днем +1..+4°C:
- Брест +2..+4°C;
- Витебск +2..+4°C;
- Гомель +1..+3°C
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +2..+4°C.
Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).