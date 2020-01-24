Эксперты увидели признаки возможного изменения позиции Литвы по БелАЭС

Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» считают маловероятным, что Литва быстро и без дополнительных условий пойдет на значительные уступки по вопросу БелАЭС. Об этом говорится в очередном выпуске мониторинга внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр» за ноябрь-декабрь 2019 года.

В докладе отмечается, что литовские политики, занимающие ключевые государственные посты, «инвестировали» в борьбу с БелАЭС слишком много политического капитала.

«Информационные кампании против АЭС глубоко отразились и на восприятии этой темы в литовском обществе. Поэтому вряд ли можно ожидать, что Литва быстро и без дополнительных условий пойдет на значительные уступки», — считают аналитики.

При этом, по их информации, многие европейские дипломаты ожидают прогресса по соглашению о приоритетах партнерства с Беларусью, который блокируется Вильнюсом.

«Действительно, Литва видит растущее раздражение своей бескомпромиссной позицией со стороны других стран-членов и институтов ЕС и понимает, что после запуска АЭС ее «радикальная позиция» будет только усиливать это раздражение и лишит смысла многие литовские аргументы. Более того, поддержать позицию Литвы открыто отказались и США, что сильно ослабило акции Вильнюса по этой теме», — отмечается в докладе.

Аналитики считают, что есть признаки возможного изменения позиции Литвы по БелАЭС.

«В самом Брюсселе доминируют позитивные ожидания по поводу возможности найти развязки в конфликте вокруг АЭС в Островце, которые позволили бы снять блокировку Литвой подписания приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС. В какой-то степени на появление «света в конце туннеля» указывает и заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, который в самом конце декабря высказал осторожное мнение о том, что Вильнюсу следовало бы отойти от «чрезмерно радикальной позиции» по БелАЭС. Под таковой он имеет в виду ранее декларировавшуюся цель не допустить ввода АЭС в эксплуатацию», — пишут эксперты.

Также в докладе упоминается участие официальной делегации Беларуси во главе с вице-премьером Игорем Петришенко в церемонии перезахоронения останков повстанцев 1863 года.

«Это событие можно рассматривать двояко. И как отражение долгосрочного процесса переосмысления властями истории белорусского государства, и как сигнал Вильнюсу о наличии доброй воли для развития двусторонних отношений. О последнем говорит тот факт, что Минск был представлен на высоком политическом уровне, несмотря на противоречивые и даже оскорбительные заявления литовских официальных лиц по поводу возможного приглашения Александра Лукашенко», — считают авторы доклада.