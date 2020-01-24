Вновь Чупакабра? Неизвестный хищник наводит страх на сельчан

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Уже несколько недель неизвестный зверь наводит страх на жителей агрогородка Большие Мотыкалы (Брестский район). На данный момент известно, что его жертвами стали несколько сотен кур.

Иллюстрация СТВ

Сельчане не знают, кто повадился душить их птицу, от чего становится еще больше не по себе.

Старожилы говорят, что такого в их местности еще не было. Поэтому и гадают, кто это мог так навредить: дикая лиса, хорек, охотничий или бродячий пес, а может таинственная чупакабра?

Как сообщил СТВ председатель Мотыкальского сельисполкома Владимир Леташков, местными властями «были обезврежены шесть взрослых собак и два щенка». Он не знает, связано ли это с новыми происшествиями.
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Тэги: агрогородок чупакабра Город: Брест

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