Политолог объяснил, почему Минск и Москва заняли жесткие позиции и не хотят идти на уступки

На переговорах о поставках энергоносителей возможностей для маневра нет ни у белорусской, ни у российской стороны. Такое мнение высказал российский (с белорусскими корнями) политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш 23 января в Минске на дискуссии Совета по международным отношениям «Минский диалог», посвященной белорусско-российским отношениям и приуроченной к выходу 12-го выпуска аналитического доклада «Минский барометр».

Фото пресс-службы Кремля

«Торг пойдет, договоренности будут. Другой вопрос, что я не вижу консолидированной переговорной позиции и возможности для маневра ни с белорусской, ни с российской стороны. В этом плане говорить, что вопрос находится на острие повестки дня и там существует внятная стратегия, сегодня не приходится», — считает Коктыш.

По его мнению, нынешняя степень жесткости и эмоциональности торга обусловлена тем, что переговоры проходят в год 75-летия победы в ВОВ: «И Беларусь, и Россия понимают, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне они не могут не договориться. Поэтому каждая из сторон настаивает на своем, достаточно жестко, но исходя из того, что решение будет найдено и омрачать юбилейный год никто не собирается».

Коктыш полагает, что в России по отношению Беларуси есть два подхода. «Один подход, который продвигался прежним правительством: Беларусь является таким же субъектом хозяйствования, как и любой другой, и в этом плане каких бы то ни было исключений из рынка делать не надо. По той причине, что особых преференций из текущих отношений не должно вытекать», — сказал эксперт.

«Второй: поскольку декларированы союзные, партнерские отношения, то даже несмотря на то, что они не верифицируются стабильно политической практикой, все равно, поскольку документы подписаны и анонсированы, Россия должна идти навстречу и искать те решения, которые будут не просто рыночными, но и комфортными, пусть и односторонне комфортными», — заявил Коктыш.

На его взгляд, проблема заключается в том, что эти подходы существуют одновременно. «Они являются частью внутриэлитных дискурсов в самой России, и сложно говорить, что один из них превалирует. Тем более что со сменой правительства все эти дискуссии отошли на очень далекую периферию. И сам факт смены правительства переговорную позицию и возможные торги не улучшил», — отметил политолог.