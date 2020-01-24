Королева Елизавета II подписала закон о Brexit

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Королева Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе Великобритании из Европейского союза.

Фото pixabay.com

После того, как на днях обе палаты британского парламента окончательно одобрили закон о Brexit, свою подпись поставила и глава государства. Таким образом, он вступил в законную силу, что означает выход Слединенного королевства из ЕС 31 января.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, создавалось мнение, что «мы никогда не перейдем эту линию, но мы это сделали», пишет Би-би-си.

Напомним, согласно закону, Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января в 23 часа.

Референдум о Brexit прошел летом 2016 года.
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Тэги: Brexit Персона: Елизавета II

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