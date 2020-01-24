Китайские власти закрывают города: смертельный вирус унес жизни уже 25 человек
Китайские власти закрыли на карантин 11-миллионный Ухань, где впервые был выявлен вирус. Также закрыт и 7-миллионный Хуанган. Оба мегаполиса находятся в провинции Хубэй.
Как отмечается, закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения: поезда и самолеты, а также отменен внутригородской транспорт.
В Эчжоу закрыты вокзалы, в Сяньтао и Чиби ограничен общественный транспорт.
В настоящий момент ВОЗ обсуждает, следует ли объявить международное чрезвычайное положение в связи с вспышкой нового вируса, так как
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Про новый вирус 2019-nCoV известно, что он ранее не передавался людям.
Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.
Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.