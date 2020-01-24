Китайские власти закрывают города: смертельный вирус унес жизни уже 25 человек

Китайские власти закрыли на карантин 11-миллионный Ухань, где впервые был выявлен вирус. Также закрыт и 7-миллионный Хуанган. Оба мегаполиса находятся в провинции Хубэй.

Как отмечается, закрыты все ведущие в город дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения: поезда и самолеты, а также отменен внутригородской транспорт.

В Эчжоу закрыты вокзалы, в Сяньтао и Чиби ограничен общественный транспорт.

В настоящий момент ВОЗ обсуждает, следует ли объявить международное чрезвычайное положение в связи с вспышкой нового вируса, так как заболевшими уже считаются более 600 человек, в т.ч. в США, Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама и Саудовской Аравии, пишет bbc.com .