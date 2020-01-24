Дожить до 80 лет: белорусские власти ставят амбициозные цели

Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусмотрено проектом национальной стратегии Беларуси «Достойное долголетие — 2030», который рассмотрели 23 января в Минске на заседании национального комитета по народонаселению при Совете министров.

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«Цель стратегии — максимально повысить уровень и качество жизни пожилых людей. В документе шесть задач, по каждой из них есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель — увеличить продолжительность жизни. Если последние данные по продолжительности жизни — 74 с половиной года, то задача к 2030 году выйти на 80», — цитирует министра труда и социальной защиты Ирину Костевич пресс-служба правительства.

Министр констатировала, что демографическая ситуация в Беларуси характеризуется старением населения. «Численность граждан в возрасте старше 65 лет — более 15%. Эксперты ООН говорят о том, что если более 7% людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей составит 21%», — привела данные Костевич.

Вместе с тем, отметила она, такие тенденции наблюдаются не только в Беларуси, но и во всем мире, поэтому международные организации активно занимаются разработками стратегий активного долголетия. Беларусь при разработке национальной стратегии сотрудничала с международными организациями, в частности с ЕЭК ООН.

Для увеличения продолжительности жизни в стратегии предлагается внедрять новые технологии для сохранения здоровья, привлекать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открывать школы активного долголетия, здорового образа жизни.

Как отмечает пресс-служба, акцент сделают на образовательных услугах, причем не только для пожилых, но и для людей предпенсионного возраста, которым сегодня сложно конкурировать на рынке труда. Параллельно с подготовкой проекта стратегии «Достойное долголетие — 2030» Минтруда разрабатывает меры по поддержке людей предпенсионного возраста на рынке труда. Речь идет о совершенствовании их персональных навыков, переподготовке и поиске новой профессии, востребованной на рынке труда.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что при разработке стратегии важно изучить международный опыт подготовки таких документов. Ожидается, что к 2050 году в 64 странах доля людей старшего возраста составит более 30% населения.

«Поставленные главой государства задачи по укреплению демографической безопасности требуют от нас детального рассмотрения всех аспектов демографического развития, принятия выверенных решений по каждому направлению», — сказал Петришенко.