Путин нашел теплые места уволенным министрам

Президент РФ Владимир Путин сделал в пятницу ряд кадровых назначений. Новые места работы получили бывшие министры, которые в команду Михаила Мишустина, который был назначен на должность главы правительства.

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Так, бывший вице-премьер 61-летний Дмитрий Козак назначен заместителем главы Администрации президента.

Бывший министр экономического развития 37-летний Максим Орешкин получил портфель помощника президента. Также помогать работать главе государства будет экс-министр культуры 49-летний Владимир Мединский, сообщает пресс-служба Кремля.