Коронавирус нового типа у пациентки Минской «инфекционки» не выявлен, заявили в Минздраве

Лабораторные исследования не подтвердили наличие коронавируса нового типа 2019-nCoV у пациентки Минской инфекционной больницы, недавно вернувшейся из Китая.

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«У девушки грипп В. Коронавирус не подтвердился ни у нее, ни у ее парня (молодой человек находится в больнице в Санкт-Петербурге. — БелаПАН.)», — сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Девушка поступила в больницу с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5°С, кашлем 22 января. Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

По словам Бородун, из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из поездки в Шанхай. У пациентки были взяты анализы на респираторную группу вирусов.

Утром 23 января в больнице был проведен консилиум с участием известных врачей. Был выставлен подтвержденный лабораторно диагноз — грипп В, средней степени тяжести. Также проводилось лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

Минздрав усилил профилактические мероприятия по недопущению распространения нового коронавируса. В первую очередь, речь идет о профилактике заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки.

В национальном аэропорту Минск организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В начале января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней.

По данным государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения, на утро 24 января жертвами нового типа коронавируса в Китае стали уже 25 человек. Мировые СМИ также сообщают, что власти страны ввели временный запрет для жителей покидать города Ухань и Хуанган из-за угрозы распространения вируса.

Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах Китая. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.