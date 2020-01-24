Белорусский экспорт нефтепродуктов упал на 1,23 млрд долларов

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Экспорт белорусских нефтепродуктов в денежном выражении в январе-ноябре составил 4,8 млрд долларов и сократился на 1,23 млрд долларов (-20,4% к аналогичному периоду 2018-го).

Фото pixabay.com

Как сказано в данных Белстата, в физическом выражении экспорт нефтепродуктов сложился на уровне 9,6 млн тонн, что на 13,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом в страны СНГ было поставлено 3,1 млн тонн нефтепродуктов, что примерно соответствует уровню позапрошлого года. В страны вне СНГ в январе-ноябре было экспортировано 6,5 млн тонн нефтепродуктов, что 1,5 млн тонн, или на 18,7%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году экспорт белорусских нефтепродуктов снизится по сравнению с 2018 годом, заявлял ранее журналистам в парламенте вице-премьер Игорь Ляшенко, отвечая на вопросы БелаПАН.

Как отмечал вице-премьер, поскольку Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Беларусь с 1 ноября 2018 года, «миллион, может полтора миллиона тонн» из белорусского экспорта нефтепродуктов может выпасть в 2019 году.

Напомним, Россия в позапрошлом году подняла вопрос об ограничении поставок нефтепродуктов в Беларусь. Данную инициативу российские власти мотивировали потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

Осенью 2018 года по итогам переговоров правительств двух стран вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак (сегодня он назначен Владимиром Путиным замглавы Администрации президента РФ) подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Протокол предусматривает, что с ноября 2018 года Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производятся в республике.
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