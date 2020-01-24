Общая сумма штрафов противникам интеграции с РФ превысила 54 тыс. долларов

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По состоянию на 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акции в защиту независимости Беларуси, превысила 54 тысячи долларов (114 777,5 рубля).

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, в декабре-январе состоялось более 150 судебных заседаний, 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста.

Суды над оппозиционными политиками и общественными активистами продолжаются в разных городах.

Так, в суде Московского района Минска сегодня судят активистку неформального объединения «Молодежный блок», экс-кандидата в депутаты Палаты представителей Алану Гебремариам и священника Виктора Ковалькова (отец Викентий). В суде Партизанского района планируют рассматривать административное дело активиста движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика.

Суды 24 января пройдут также в Витебске, Полоцке, Новополоцке — активистов будут судить за акцию, которая состоялась 4 января в Полоцке.

Административные процессы продолжатся на следующей неделе, с 27 по 30 января.

Сбор денег в помощь осужденным участникам акций против интеграции с Россией объявила гражданская инициатива BY_Help.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: штрафы оппозиция акции протеста Персона: Алана Гебремариам Виктор Ковальков Вячеслав Сивчик

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