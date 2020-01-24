Лукашенко: Россия начала налоговый маневр, чтобы надавить на Беларусь

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Выступая сегодня перед работниками Шкловского завода газетной бумаги, Александр Лукашенко рассказал, почему Россия начала налоговый маневр.

Как заявил глава белорусского государства, это было сделано «специально, чтобы надавить на Беларусь».

Для чего это было сделано, Лукашенко предложил работникам самим подумать, сообщает «Пул первого».

Он также заметил, что не хочет быть последним президентом Беларуси: «Почетно быть первым, но последним быть я не хочу».
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Тэги: налоговый маневр Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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