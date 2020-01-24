Двое молодых могилевчан продавали в четыре раза дороже пенсионерам сигнализаторы загазованности

Двое молодых жителей Могилева (19-летний парень и 20-летняя девушка) подозреваются в мошенничестве.

По информации Следственного комитета, «представляясь сотрудниками газовой службы», они продавали пенсионерам сигнализаторы загазованности.

Для того, чтобы быть более убедительным молодой человек «предварительно изготовил якобы удостоверение инспектора газовой службы».

«Подозреваемые утверждали, что для пенсионеров у них предусмотрена скидка, и за 150 рублей можно приобрести нужное оборудование», — отметили в СК.

На самом же деле, по данным следствия, стоимость указанных приборов составляет 35 рублей.

Заподозрив что-то неладное, один из пожилых людей позвонил в газовикам, чтобы узнать, направлялись ли действительно сотрудники для реализации указанного оборудования.

Когда же он получил отрицательный ответ, то обратился в милицию.

Парочка была задержана достаточно оперативно.

В отношении фигурантов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК, санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.