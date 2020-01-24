Лукашенко во время поездки в Шклов решил изменить маршрут
24 января Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Шклове.
Глава государства посетил завод газетной бумаги. Обсуждалась реализация инвестиционного проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов.
Реализация проекта затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей. Начались судебные тяжбы с поставщиком оборудования — чешской компанией, которые не закончились до сих пор.
Лукашенко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны были неукоснительно защищены.
Как сообщает пресс-служба главы государства, изначально предполагалось, что Лукашенко побывает только на заводе газетной бумаги. Однако президент решил внепланово посетить еще несколько местных предприятий — маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие «Шклов Форест ЛТД».