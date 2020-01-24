Подоходный налог теперь можно оплатить через ЕРИП

/ Экономика
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Расширен список платежей, которые граждане Беларуси могут оплачивать через интернет.

Речь идет о трех платежах, которые вносятся физическими лицами в адрес Министерства по налогам и сборам с помощью системы «Расчет» — автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП).

Это подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь, и подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами.

Кроме того, через ЕРИП теперь можно уплачивать подоходный налог, который взимается с физических лиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в системе «Расчет» нужно последовательно выбрать:

1) Налоги;

2) Город;

3) ИМНС по району;

4) подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105;

подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106;

подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.

Напомним, декларации по подоходному налогу за 2019 год физические лица должны подать до 31 марта, а сам налог уплатить до 1 июня 2020 года.
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Тэги: подоходный налог ЕРИП

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