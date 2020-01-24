Подоходный налог теперь можно оплатить через ЕРИП
Расширен список платежей, которые граждане Беларуси могут оплачивать через интернет.
Речь идет о трех платежах, которые вносятся физическими лицами в адрес Министерства по налогам и сборам с помощью
Это подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь, и подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами.
Кроме того, через ЕРИП теперь можно уплачивать подоходный налог, который взимается с физических лиц в фиксированных суммах.
Для оплаты услуг в системе «Расчет» нужно последовательно выбрать:
1) Налоги;
2) Город;
3) ИМНС по району;
4) подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105;
подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106;
подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.
Напомним, декларации по подоходному налогу за 2019 год физические лица должны подать до 31 марта, а сам налог уплатить до 1 июня 2020 года.