В Гродно задержали подростка-проститутку

/ Происшествия
Просмотров: 1335

В Гродно сотрудниками управления по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми задержана девушка-подросток, занимавшаяся проституцией.

На ее след правоохранители вышли через социальные сети. По информации милиции, она «неоднократно оказывала услуги сексуального характера за денежное вознаграждение».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет пресс-служба УВД Гродненской области.

Милиция напоминает родителям о необходимости проведения постоянного мониторинга соцсетей своих детей.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: проституция подростки Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Почему белорусские подростки думают о самоубийстве

Почему белорусские подростки думают о самоубийстве

Легализация проституции в Беларуси. МВД против

Легализация проституции в Беларуси. МВД против

Белорусская проституция молодеет и уходит с улиц в интернет

Белорусская проституция молодеет и уходит с улиц в интернет

Гражданин Израиля вербовал белорусок для занятия проституцией

Гражданин Израиля вербовал белорусок для занятия проституцией