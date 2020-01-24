В Гродно задержали подростка-проститутку

В Гродно сотрудниками управления по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми задержана девушка-подросток, занимавшаяся проституцией.

На ее след правоохранители вышли через социальные сети. По информации милиции, она «неоднократно оказывала услуги сексуального характера за денежное вознаграждение».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет пресс-служба УВД Гродненской области.

Милиция напоминает родителям о необходимости проведения постоянного мониторинга соцсетей своих детей.