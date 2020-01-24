Оппозиция выдвинет единого кандидата на президентские выборы-2020

Представители белорусской оппозиции договорилась о выдвижении единого кандидата в президенты на предстоящх в этом году выборах, сообщила пресс-секретарь Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Красулина.

«Мне поручено сообщить вам, что оппозиция договорилась выдвинуть единого кандидата и выработала механизм его определения. Единый кандидат должен объединить все демократические силы страны и стать лидером совместной борьбы за возвращение Беларуси на путь демократического развития», — говорится в полученном БелаПАН сообщении.

О подробностях кампании по выдвижению единого кандидата лидеры оппозиционных партий и движений обещают рассказать на пресс-конференции в Минске 27 января.

По информации пресс-секретаря ОГП, участие в пресс-конференции примут председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель ОГП Николай Козлов, а также лидеры Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и Партии БНФ Григорий Костусев.