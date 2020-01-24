ГАИ до конца недели проведет спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 937

Сотрудники Госавтоинспекции проведут 24-26 января на трассе М-4 Минск — Могилев спецмероприятие.


ГАИ ввела новую платную услугу

Это связано с тем, отметили в ГАИ Минской области, что с начала 2020-го в столичном регионе выросло количество аварий (в основном с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта).

Пристальное внимание экипажи ДПС уделят пресечению нарушений ПДД со стороны выше указанных участников дорожного движения, а также выявлению нетрезвых водителей и бесправников.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей