ГАИ до конца недели проведет спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции проведут 24-26 января на трассе М-4 Минск — Могилев спецмероприятие.

Это связано с тем, отметили в ГАИ Минской области, что с начала 2020-го в столичном регионе выросло количество аварий (в основном с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта).

Пристальное внимание экипажи ДПС уделят пресечению нарушений ПДД со стороны выше указанных участников дорожного движения, а также выявлению нетрезвых водителей и бесправников.