В Сморгони ищут 15-летнюю девушку, ушедшую из дома
Сморгонским РОВД разыскивается без вести пропавшая 15-летняя Снежана Шукелович, жительница Сморгони Гродненской области.
Девочка проживает в многодетной семье. 23 января около восьми часов утра она вышла из дома в школу, но в учебном заведении не появилась.
Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, средней полноты, лицо овальное, нос вогнутый, волосы светло-русые.
Была одета: темно-зеленая демисезонная куртка, черная байка, синие джинсы, белые кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак.
Ранее из дома неоднократно уходила.
Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, сообщите по телефонам: +375 29 281-69-69, +375 29 786-67-42 или 102.