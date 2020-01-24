В Сморгони ищут 15-летнюю девушку, ушедшую из дома

Сморгонским РОВД разыскивается без вести пропавшая 15-летняя Снежана Шукелович, жительница Сморгони Гродненской области.

Девочка проживает в многодетной семье. 23 января около восьми часов утра она вышла из дома в школу, но в учебном заведении не появилась.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, средней полноты, лицо овальное, нос вогнутый, волосы светло-русые.

Была одета: темно-зеленая демисезонная куртка, черная байка, синие джинсы, белые кроссовки, при себе имела коричневый рюкзак.

Ранее из дома неоднократно уходила.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, сообщите по телефонам: +375 29 281-69-69, +375 29 786-67-42 или 102.